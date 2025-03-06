【モスラ(2001)＆バラゴン(2001) 激闘カラーVer.】 5月発売予定 価格：34,100円 エクスプラスは通販サイト「少年リック」において、フィギュア「モスラ(2001)＆バラゴン(2001) 激闘カラーVer.」を5月に発売する。価格は34,100円。予約受付は3月24日17時まで。 2001年公開「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」に登場の護國三聖獣「海の神 最珠羅(モスラ)」