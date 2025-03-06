中国の科学者は現在最高水準の超伝導量子コンピューターである105ビット超伝導量子計算プロトタイプ「祖衝之3号」の構築に成功し、超伝導システム「量子計算の優位性」の世界記録を再び更新した。新華社が伝えた。中国科学技術大学の潘建偉氏、朱暁波氏、彭承志氏らが構築に成功した祖衝之3号の「ランダム量子回路サンプリング」問題の処理は、世界で現在最速のスパコンより1000兆倍速いことが、同大学への取材で分かった。3日付の