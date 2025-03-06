韓国で行われている米韓の合同軍事訓練で、戦闘機が住宅に誤爆したと推定される事故がありました。消防の発表によりますと、午前10時ごろ、ソウル近郊の京畿道（キョンギどう）抱川（ポチョン）市で軍の訓練中に戦闘機からの誤爆と推定される事故が起きました。住宅2軒と教会が損傷し、これまでに重傷2人、軽傷5人が確認されているということです。