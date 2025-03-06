香川県高松市は、文化・芸術の発展に取り組む世界の都市と連携を強めようと、「ユネスコ創造都市ネットワーク」に音楽の分野で加盟を申請しました。 【写真を見る】高松市が「ユネスコ創造都市ネットワーク」に音楽の分野で加盟を申請へ世界の350都市が加盟【香川】 「ユネスコ創造都市ネットワーク」は世界の350都市が加盟し、文学や映画など8つの分野で都市間で連携を強めようというものです。高松市は、2