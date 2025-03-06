Daniel WiessnerNate Raymond[５日 ロイター] - 米連邦職員の解雇を審査する委員会は５日、トランプ大統領による連邦職員の一時解雇で職を失った数千人の職員を一時的に復職させるよう米農務省に命じた。メリットシステム保護委員会（ＭＳＰＢ）のキャシー・ハリス委員は、解雇に対する異議申し立てが続く間、解雇された試用期間中の職員を４５日間復職させるよう農務省に命じた。復職した従業員の一部を代表するアメリカ政