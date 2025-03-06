愛好家の自慢の一台が集う「旧車フェスタ」に向け、意気込む佐藤さん＝４日、横須賀市野比の「ＣＡＴ」愛好家の多い「旧車」を通じて地域活性化を図ろうと「旧車フェスタｉｎＹＯＫＯＳＵＫＡ」が９日、神奈川県横須賀市汐入町のヴェルニー公園で開催される。発起人の佐藤一記さん（５８）は「旧車の魅力を伝え、横須賀、三浦半島を元気にしたい」と意気込んでいる。同フェスは１９６０年代から９０年代にかけて国内で製造