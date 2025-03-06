シュツットガルトは5日、DFチェイス・アンリが当面離脱することになったと発表した。クラブ公式サイトによると、2日に行われたU-21チームのビーレフェルト戦で負傷。検査の結果、内転筋の筋繊維断裂が判明し、今後数週間は試合に出場できないという。現在20歳のチェイスは今季ブンデスリーガで12試合、U-21チームの3部リーグで8試合、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で5試合、DFBポカールで3試合に出場。DFBポカール3回戦(