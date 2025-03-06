・ＩＭＶの物色人気加速し最高値更新、振動試験装置で防衛関連向け案件取り込む ・日製鋼が異彩高演じる、防衛関連株人気に乗り一気呵成に６０００円大台復帰 ・マキタが急騰、サプライズ的なドイツ積極財政方針で欧州関連株への選好ムード続く ・三菱重は驚愕の売買代金こなし上場来高値更新、世界的な防衛関連株人気で再脚光 ・ウインテストはＳ高、国内大手半導体ＩＣメーカーから汎用ロジックＩＣ検査装