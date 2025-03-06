ロシアのプーチン大統領が、ロシアが占領したウクライナ領土内の住民に自国のパスポートを発給したことを明らかにした。​ＡＦＰ通信によると、プーチン大統領は５日（現地時間）、「昨年、ロシア軍が解放したルハンスク・ドネツク・ヘルソン・ザポリージャに居住するすべての市民にパスポートを発給した」と述べた。ロシアは２０２２年２月にウクライナに侵攻し、ウクライナ東部と南部に位置するこの地域で住民投票を実施し