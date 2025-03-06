Philip Blenkinsop[ブリュッセル ５日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）の欧州委員会は５日、２０３５年までに小型商用車を含む全ての新車が走行時に二酸化炭素（ＣＯ２）などを排出しないゼロエミッション車にするＥＵの目標を堅持するとともに、３０年の中間目標も維持する方針を明らかにした。これに先立つ３日、欧州委員会は２５年排出目標達成の猶予期間を巡り、欧州メーカーの強い反発を受け入れ、従来の１年から３年に延長