葉物野菜が異常な高騰を見せるなか、比較的価格が抑えられているキノコが「家計の救世主」として脚光を浴びています。【画像】マイタケ好調施設栽培で異常気象の影響を受けにくく安定供給■お手頃キノコ店舗売り場拡大「優秀な選手」スーパーマルサン青果担当板清英樹さん「今、キノコ類は多めに確保しています」埼玉県春日部市にあるスーパーの倉庫。積み上がっているのは、大量のキノコです。板清さん「今年はですね、