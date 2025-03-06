近畿地方は8日(土)にかけて冬の寒さが続き、季節は足踏み状態ですが、9日(日)からは気温が急上昇し、春本番の暖かさになるでしょう。日中の気温は15度を超える所が多くなり、20度近くになる所もある見込みです。ただ、この暖かさでスギ花粉の飛散が一気にピークを迎えそうです。花粉症の方は今まで以上に対策が必要です。明日7日(金)まで北部は雨や雪8日(土)は天気回復9日(日)は晴れて、昼間は暖かく近畿地方では、明日7日(金)