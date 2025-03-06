今年のリリースが期待されている「iPhone 17」シリーズのCAD（設計デザイン）画像を、リークアカウントのソニー・ディクソンが投稿しています。また、搭載RAM容量に関する情報も報じられています。 ↑Sonny Dickson / Xより。やはり背面カメラのデザインが気になるところ   ↑Sonny Dickson / Xより   今回画像は、超薄型モデルの「iPhone 17 Air」、上位モデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」、そして標準モデルの「iPhon