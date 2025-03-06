名古屋プリンスホテル スカイタワーは、スイーツ＆ランチブッフェ「Strawberry Garden in Bloom」を3月7日から6月5日まで開催する。「花×いちご」をテーマに、さくさくな食感を楽しめるいちごのパータ・フィロ、いちごとロイヤルミルクティー風味のナゴプリ・モンブランなどの愛知県産のいちご（章姫・ゆめのかなど）を使用したスイーツが登場する。また、15日（いちごの日）限定のいちご食べ比べ、22日（ショートケーキの日）に