愛知県岡崎市で建物が燃える火事がありました。ケガをしたり逃げ遅れた人はいないということです。 【写真を見る】「付近の家が燃えている」建物が火災 一時山に燃え移る愛知・岡崎市 警察などによりますときょう午前9時前、岡崎市木下町で「付近の家が燃えている。煙がたくさん出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。住宅から火が出たとみられ、消防車など17台が出動し、すでにほぼ消し止められたということで