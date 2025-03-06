3月6日朝、愛知県豊田市にあるトヨタ自動車系列のばねメーカーの工場で爆発があり、1人が死亡、２人がけがをしました。 【現場の画像】爆発があった工場 1人死亡2人ケガ 屋根が吹き飛んだ様子も 警察や消防によりますと6日午前8時過ぎ、豊田市深見町の中央発條藤岡工場から「建物内の集塵機が爆発した」「工場の屋根が吹き飛んだ」などと従業員の男性から消防に通報がありました。 消防車など19台が出動し、現在も