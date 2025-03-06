浦和競馬組合は６日、浦和競馬所属の内田利雄騎手が３月３１日付で引退すると発表した。内田利雄は１９７８年１０月に宇都宮競馬場でデビュー。同競馬が廃止後は、各地の地方競馬場に参戦。マカオ、釜山など海外の競馬場でも期間限定騎乗し、２０１２年４月からは浦和競馬場に移籍。ミスターピンクの愛称で多くのファンに愛され、地方競馬通算２万５９９５戦３６１１勝（３月６日現在）をマークしている。内田利雄騎手「まだま