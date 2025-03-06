２月２８日、村民の家を訪問調査する許連紅さん（右）。（太原＝新華社記者／解園）【新華社太原3月6日】中国山西省呂梁市留慈村の許連紅（きょ・れんこう）さんは「村の誇り」と称されている。自身の努力によって仕事を手に入れただけでなく、全国人民代表大会（全人代）代表にも選ばれた。今年も許さんは各界の代表と同様、北京市の人民大会堂で年に1度の全国両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議全国委員会会議