3月6日朝、愛知県豊田市のトヨタ自動車系のばね製造工場で爆発事故があり、男性1人が死亡、2人がケガをしました。警察と消防によりますと、豊田市深見町の自動車用のばね製造大手「中央発條」の藤岡工場で6日午前8時すぎ、「工場の屋根が吹き飛んだ」などと従業員から119番通報がありました。建物の中の集塵機が爆発したとみられ、40歳の男性が死亡し、このほか男性2人(52と44)が軽いケガをしています。工場の従業員：「朝礼