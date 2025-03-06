放送作家の野々村友紀子氏（50））が5日放送の日本テレビ系「世界頂グルメ」（水曜後10・00）にVTR出演。「SUPEREIGHT」村上信五（43）の意外な素顔に「関西弁のホリエモンみたい」と指摘する場面があった。この日は野々村氏は、村上とともに雪が降る韓国・ソウルを訪れ、100の質問攻め。村上の素顔を引き出した。村上は23年4月からノウタス株式会社に事業開発担当として参加。ブドウを栽培するサラリーマンとアイドルの二