¶å½£¤òÃÏÈ×¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÀ¾Í§¡×¤òÇã¼ý¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÇã¤¤Êª¤ËITÆ³Æþ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë·èºÑ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤­¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥È¡×¢£¿Íµ¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï·ÑÂ³30Âå¡Ö°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×50Âå¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¡È¤ªËÏÉÕ¤­¡É¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤«¤äÉÊ¼Á¤Ê¤É¾¯¤·ÉÔ°Â¡×Æþ¤êº®¤¸¤ë´ü