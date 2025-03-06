岩手県大船渡市の大規模な山林火災について、石破総理大臣は被災者生活再建支援法を適用し、被災者に支援金などを給付する見通しを明らかにしました。【映像】山林火災の被災者支援へ 石破総理が支援法適用を表明「被災者生活再建支援法についてでございますが、6日の16時に内閣府と岩手県が公表予定いたしておりますが、今回の火災に適用できるという見通しが立ったという報告を受けておるところでございます」（石破総理大臣）