²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀïÂè£±Àï¡Ê£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë£±¡½£°¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î±óÆ£¤Ï£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£³£´Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢£´£²Ê¬¤Ë£Í£Æ¥Ï¡¼¥Ù¥¤¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬º¸Â­¤Ç·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê