■JO1初のワールドツアー、アメリカ3公演が大盛況で幕!「We promise you, we will come back again」 JO1が、全6都市8公演を巡る初のワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE'』を開催中。3月1日から4日にかけてアメリカ・ロサンゼルスとニューヨークの2都市3公演を終えた。 JO1のデビュー記念日である3月4日