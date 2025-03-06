Image: Lego µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¤À¤è¡ª¥ì¥´¥·¥ç¥Ã¥×¤Ã¤ÆÂç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²ó¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ð¤«¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Âç¤­¤¤¤·¡¢´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¡¢ºî¤ëÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Í£°ì¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡§T-¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçË½¤ì¡Ù¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð16ºÐ°Ê¾å¤Ç3,000¥Ô¡¼¥¹°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢