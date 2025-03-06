老舗養蜂園から生まれた、はちみつビューティーブランド「HACCI」（ハッチ）。HACCIの高品質なはちみつと、フレッシュないちごを楽しめる“HONEY STRAWBERRY アフタヌーンティー”が3月14日まで開催中です。このアフタヌーンティーが楽しめるのは、株式会社 ベストブライダルと 株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営する、全国5都市5会場（東京／横浜／名古屋／大阪／博多）のホテル・結婚式場。筆者も、横浜の伊勢山ヒルズにお邪