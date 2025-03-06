ＳＡＮＫＯＭＡＲＫＥＴＩＮＧＦＯＯＤＳは商い伴い急動意。５日取引終了後、ＳＮＳを活用したマーケティングを手掛けるＣａｒｒｙＯｎ（東京都渋谷区）との間で、両社の事業発展と産地活性化を目的とした業務提携基本合意を締結したと発表した。ＣａｒｒｙＯｎが運営する飲食店のサポートや両社協働によるふるさと納税事業の推進、魚介類を活用した新商品の共同開発などに取り組む。これが買い材料視されて