会社に巣食う問題社員によって同僚は疲弊し、職場は大混乱。時には退職者まで出し、業績を悪化させる。そんな「危険社員」を7種類の野生生物にたとえて、生態に迫った！今回は「ドクツルタケ型」危険社員について。◆猛毒というスペックだけは高い妖艶な姿とは裏腹に、地上最強の猛毒を持つドクツルタケは“死の天使”と呼ばれる。だが、キノコだけに食べなければ問題はない。高学歴でスペックだけは華やかだが、仕事はポンコツな