【「レン～Desert Bullet Ver.～」（再販）】 発売日：2月頃 価格：17,600円 セール価格：15,584円 楽天ブックスにて、ピーエムオフィスエーから発売中のフィギュア「レン～Desert Bullet Ver.～」（再販）が特別価格で販売されている。セール価格は11%オフの15,584円。 本商品は、「ガンゲイル・オンライン」