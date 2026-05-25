×NG：ボールを引き付けて打とう 昭和の時代、プロ野球の世界では「前でさばく」というバッティングが主流だった。平成になると、投手の投げる球種が増えたことにより、「引きつけて打つ」というバッティングが主流になる。令和のいまも、この「引きつけて打つ」ことを前提とした指導は少なくない。とはいえ、実戦では、投手は打者を打ち取るために、いろいろな球を投げてくる。同じ投手が投げるストレートでも、1試