（写真：時事）前半国会の最大の焦点だった2025年度予算案は、与党の自民・公明両党と野党第2党の日本維新の会（維新）の「教育無償化」などでの合意を踏まえた修正案と合わせて、4日午後の衆院本会議で3党などの賛成多数で衆議院を通過、5日から参院予算委での審議がスタートした。同案の自然成立は4月2日となるが、与党過半数の参院での審議短縮によって関連法案も含めた年度内成立も可能となる。政府の当初予算案が国会審議で修