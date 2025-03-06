「BCNランキング」2025年2月24日〜3月2日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 16（アップル）3位iPhone 14（アップル）4位iPhone 16e（アップル）5位arrows We2（FCNT）6位Pixel 8a（Google）7位AQUOS wish4（シャープ）8位iPhone 16 Pro（アップル）9位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）10位Redmi 12 5G（Xiaomi