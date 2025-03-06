東京商工リサーチの調査では、後継者不足で倒産した店や会社が2024年は462件と過去最多に。こうした現状を受け「思い出の味」を復活させる試みが広がっています。【写真を見る】閉店した店の「思い出の味」が復活…各地で広がる新しい“継承のカタチ”【THE TIME,】 地元大学生が受け継いだ「先代の味」千葉県・市川市にある中華料理店「萬来軒」。創業1957年の老舗ですが、2022年に店主の体調不良で閉店しました。しかし、2月に行