鹿児島県交通取締り情報2025年3月6日（木） 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】信号無視・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【南薩方面】信号無視・携帯電話・一時不停止・踏切不停止・シートベルト 【北薩方面】 信号無視・携帯電話・シートベルト 【姶良方面】 速度違反 【大隅方面】 速度違反・歩行者妨害・携帯電話 【種子・屋久方面】速度違反 【奄美方面】 速度違反
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