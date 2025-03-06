Á°ÅÄ¤¬¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¤è¤¦¤À(C)Getty Images¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö3·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ý¡¼¥È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¥ì¥¤¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£3²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é»¿¼­¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°ÜÀÒ½é¾¡Íø¡ª±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¤è¡ª¥Ç¥È¥í¥¤¥È»æ¡ØThe Detroit News¡Ù¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁ°ÅÄ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·