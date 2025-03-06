¥ì¥ó¥Ì¤Î¸Å¶¶µü¸è¤¬¡ØLemino Football¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í»þÂå¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF°ÂÅÄÍýÂç»á¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢ÊÌ³Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤³¡ÊÂ­²¼¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£