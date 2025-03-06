俳優の岡田准一（44）が5日、都内でアウトドアブランド「マムート」の「2025年春夏コレクション発表会」に出席した。新作アイテムを着用し「（マムート製品の着心地は）いつもほぼほぼ裸ですと言っているんですけど（新作は）より裸。着てますよね？と思っちゃうくらい」と感動を語った。女優の南沢奈央（34）も登壇。岡田が主演した14年放送のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」で、南沢は岡田演じる主人公の初恋相手役を演じた。