¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ä5chÌ¾ºî¥Û¥éー¤Ê¤É¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¥Û¥éーÌ¡²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡Ö²ø¤·¤¤¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ²ø¤·¤¤¥Ð¥¤¥È8ÏÃ ¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÈ¢¤Ë¤Ïº¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë²¿½Å¤Ë¤â´¬¤«¤ì¡¢Æîµþ¾û¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤¢¤ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¡ª¤È²¿¤«¤¬Áë¤ËÅö¤¿¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄ¤ÈÁë¤È¤Î´Ö¤«¤é4～5¿Í¤Î´ã¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ