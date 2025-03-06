NY株式5日（NY時間14:16）（日本時間04:16） ダウ平均43089.39（+568.40+1.34%） ナスダック18583.21（+298.05+1.63%） CME日経平均先物37695（大証終比：+275+0.73%） 欧州株式5日終値 英FT100 8755.84（-3.16-0.04%） 独DAX 23081.03（+754.22+3.38%） 仏CAC40 8173.75（+125.83+1.56%） 米国債利回り 2年債 3.988（-0.002） 10年債 4.280（+0.036） 30年債 4.575（