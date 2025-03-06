[3.5 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](スタディオン・フェイエノールト)※26:45開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 3 T. BeelenDF 16 ウーゴ・ブエノDF 20 J. MitchellDF 33 ダヴィド ハンツコMF 5 G. SmalMF 7 ヤクブ・モデルMF 23 A. Hadj MoussaMF 38 イブラヒム・オスマンFW 14 Igor PaixãoFW 19 J. Carranza控えGK 21 P. AndreevGK 64 I. KaDF 43 J. PlugDF 48 D. Gie