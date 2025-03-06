NY株式5日（NY時間12:23）（日本時間02:23） ダウ平均42708.75（+187.76+0.44%） ナスダック18354.88（+69.72+0.38%） CME日経平均先物37360（大証終比：-60-0.16%） 欧州株式5日GMT17:23 英FT100 8755.84（-3.16-0.04%） 独DAX 23081.03（+754.22+3.38%） 仏CAC40 8173.75（+125.83+1.56%） 米国債利回り 2年債 3.957（-0.033） 10年債 4.254（+0.009） 30年債 4.560