【INFOLENS GEEK SHOP「Fallout Collection」 in 渋谷PARCO】 開催期間：3月6日～3月16日 営業時間11時～21時 場所：渋谷PARCO 5F イベントスペース（〒150-8377東京都渋谷区宇田川町15-1） 「Fallout」ファン必見のショップ「INFOLENS GEEK SHOP『Fallout Collection』」が東京・渋谷と大阪・心斎橋のPARCOに期間限定でオープンする。開催