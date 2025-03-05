今年1月に発表され、ついに投入が始まったNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ。初出時の発表ではハイエンドからRTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070の順でアナウンスされており、ついに今回最も手に取りやすい「GeForce RTX 5070」の発売が3月5日から行われています。Blackwellアーキテクチャの新採用やGDDR7メモリの搭載で刷新したほか、NVDECやNVENC、TensorコアやRTコアも更新され、詳細な性能は『「RTX 4090級」の謳い文句