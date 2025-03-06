味の素とサントリーがいずれも、3年連続の賃上げです。味の素は、2025年の春闘で労働組合の要求する基本給一律1万6000円のベースアップに満額回答しました。定期昇給と合わせると1人あたり平均2万4000円以上の賃上げで、賃上げは3年連続となります。3年間の上げ幅は6万円を超えました。一方、サントリーHDは1万2000円のベアを行い、定期昇給と合わせ平均約7％の賃上げとなり、こちらも3年連続です。サントリーHD・新浪社長は「物価