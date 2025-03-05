●テスト機材の概要 / 3DMark 先に概要をご紹介したRadeon RX 9070 XT/Radeon 9070の性能比較掲載がやっと解禁になったので、早速性能をお届けしたいと思う。ちなみに国内発売開始は3月7日(金)の午前11時との事だ。○評価機材概要の際にご紹介した様に、Radeon RX 9070 XT/9070はAMDのReferenceの提供が無いので、OEMパートナーから提供された製品での比較となる。今回はASUS TUF Gaming Radeon RX 9070(Photo01〜11)ASUS TUF Gami