岐阜県大垣市の高齢者向け施設で、ノロウイルスによる食中毒が発生し、岐阜県はこの施設の調理に関し業務停止処分としました。 【写真を見る】男女17人が食中毒岐阜・大垣市の高齢者施設提供の食事でノロウイルスを検出 食中毒が発生したのは、大垣市長松町の高齢者向け住宅「ハートサービス長松」です。 岐阜県によりますと、先月28日から翌日にかけて、この施設で食事をした63歳から96歳の男女17人が、下痢や