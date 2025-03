【Mac Studio(M4 Max/M3 Ultra)】 3月12日 発売予定 価格M4 Max搭載モデル:328,800円~ M3 Ultra搭載モデル:668,800円~ Appleは3月5日、デスクトップPC「Mac Studio」の新モデルを発表した。3月12日発売予定で、価格は328,800円より。 詳細は随時追記する。 (C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.