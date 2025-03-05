５日、江蘇省興化市陳堡（ちんほ）鎮蔡堡村で、ドローンを使って小麦畑に肥料をまく農家の人。（興化＝新華社配信／周社根）【新華社北京3月5日】二十四節気の3番目の節気「啓蟄（けいちつ）」に当たる5日、中国では各地で農家の人々が作業にいそしむ姿が見られた。５日、山東省浜州市浜城区梁才街道で、スイカのつるを誘引する農家の人。（滨州＝新華社配信／初宝瑞）５日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州文山市石牛角