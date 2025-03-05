各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 3.900（-0.091） 米10年債4.197（-0.048） 米30年債4.514（-0.024） ドイツ2.712（+0.217） 英国4.624（+0.090） カナダ2.897（-0.041） 豪州4.353（+0.084） 日本1.440（+0.023） ※米債以外は10年物