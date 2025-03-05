シンガー・ソングライターのAKASAKIさん（18）の楽曲『Bunny Girl』が、3月5日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で週間再生数309万回を記録。累積再生数が自身初の1億回を突破しました。楽曲は、2024年10月2日に配信を開始。2024年10月14日付『週間ストリーミングランキング』で初登場36位にランクインし、2025年3月10付現在まで、22週連続でトップ50入りを果たしています。■3月3日に高校を卒業したばかりAKASAKI